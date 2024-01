Probabili formazioni Napoli-Fiorentina | semifinale Supercoppa Italiana 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ledi, match delladi. Prima edizione con la formula delle final four a Riyad, dove è in programma questa sfida tra la squadra campione d’Italia e la finalista della scorsa Coppa Italia. Chi vince, affronterà una tra Inter (detentrice della Coppa Italia) e Lazio (seconda classificata nella scorsa stagione). L’Italia segue l’esempio della Spagna e lasi rifà il look. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5 oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti, focus e parole dei protagonisti.– Zielinski e Cajuste recuperati a ...