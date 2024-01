Probabili formazioni Lecce-Juventus | ventunesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ledi, match delladi, in programma alle 20:45 di domenica 21 gennaio. Al Via del Mare è tutto pronto per una sfida tra due squadre che hanno obiettivi diversi, ma la stessa voglia da tre punti. Quando ha chiuso un girone di andata sopra i 45 punti, laha sempre vinto lo Scudetto alla fine. Stavolta però c’è una capolista che ha fatto persino meglio. Il percorso degli uomini di Allegri riparte dalla Puglia. E il tecnico spera di farlo con i tre punti. D’Aversa, con tre giocatori in Coppa d’Africa, spera di fare lo sgambetto ai bianconeri. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà ...