Prince e l’eredità contesa | senza un testamento scoppia la guerra da 156 milioni di dollari

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) A distanza di quasi otto anni dalla morte di, scomparso il 21 aprile 2016, il patrimonio del compianto artista continua a essere oggetto ditra gli eredi L’iconico cantante è scomparso nel 2016 all’improvviso all’età di 57 anni,lasciare. Da quasi otto anni, è partita una faida tra parenti, e presunti tali, per mettere le mani sulla fortuna del folletto di Minneapolis: 156diche fanno gola a troppe persone o soggetti vari interessati.di– Cityrumors.it – Intanto la musica e le canzoni del genio di Purple Rain continuano a essere una macchina macina-soldi, a novembre scorso infatti, un mese dopo l’uscita del cofanetto deluxe di “Diamond and Pearls” con una vasta ...

... e anche per questo è importante lasciare ai posteri un'e ...'autore prosegue: "In passato ho tentato di fare'attore, ho ...alcune delle sue trovate più interessanti come nel caso di...... è stata presentata presso un tribunale del Delaware una nuova denuncia parte di Londell McMillan e Charles Spicer " due ex collaboratori che da due anni gestisconoattraverso la...