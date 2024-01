Prescrizione | il Csm approva il parere | “Serve una norma transitoria | a rischio i target Pnrr” Vota contro il laico di Fi | astenuto il renziano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il plenum del Consiglio superiore della magistratura hato a maggioranza ilsul ddl di riforma dellalicenziato martedì dalla Camera (e in attesa del passaggio al Senato). Il testo – varato la scorsa settimana dalla Sesta Commissione di palazzo dei Marescialli – segnala che la riforma, la quarta dal 2017, obbligherà gli uffici giudiziari a una “completa riprogrammazione delle attività” e “riorganizzazione dei ruoli di udienza” per far fronte alle nuove regole. Tutto tempo di lavoro che verrà sottratto “alla trattazione delle udienze, alla stesura delle motivazioni e agli adempimenti di cancelleria”, con “inevitabili ricadute negative sulla durata dei giudizi e lo smaltimento dell’arretrato”. E unsu tutti: “Pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Commissione ...

...giorni scorsi dai presidenti delle Corti di appello e in un parere della sesta commissione del,...la richiesta del ministro Guardasigilli Carlo Nordio di far decorrere il tempo della...Un dettaglio lo dimostra: è stato bocciato l'emendamento del M5s per far decorrere la... le toghe sono passibili di procedimento disciplinare al. Giustizia Il ministero della ...La Camera ha approvato, con 173 voti sì e 79 no, la proposta di legge che riforma la prescrizione. Il testo ora passa al Senato."Non può rimanere inascoltato il grido d'allarme lanciato dai presidenti delle Corti d'Appello rispetto allo stravolgimento dei loro ...