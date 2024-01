Prescrizione e abuso d’ufficio | Conte | “Da governo pacchetto di impunità per evasori | corrotti e potenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Viste le difficoltà di famiglie e imprese ci aspettavamo undi aiuti delper aiutare i cittadini, invece oggi abbiamo undi, per, politici,. Perché sulla giustizia ilsta marciando nella direzione di un regime di, abbiamo visto che portano avanti la, il che significa che le vittime di ingiustizia rimarranno senza accertamento dei fatti e senza il riconoscimento delle responsabilità penali”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, fuori dalla Camera. “Abbiamo visto che procedono spediti per abolire l’, il che significa che sarà d’ora in poi possibile ...