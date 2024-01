Prato | uccide il padre facendo retromarcia col furgone a Poggio a Caiano

Tragedia a Poggio a Caiano , in provincia di. Un uomo di 68 anni , Giuseppe Costantino , è infatti morto dopo essere stato travolto dal furgoncino del figlio Claudio che stava facendo retromarcia . I due si trovavano nei pressi di una ...Secondo quanto appreso, sembra che padre e figlio, entrambi di, fossero diretti alla carrozzeria di via Melani a Poggio a Caiano. Una volta sul posto, il 69 è sceso dal furgone. Nel fare ...POGGIO A CAIANO (PRATO) – Incidente mortale oggi, 17 gennaio 2024, in provincia di Prato. Un uomo di 68 anni, Giuseppe Costantino, e’ deceduto dopo essere stato travolto dal furgoncino guidato dal ...Una tragedia è avvenuta in strada a Poggio a Caiano. Un uomo è morto dopo che il figlio lo ha travolto facendo retromarcia col furgoncino. Il fatto è avvenuto verso le 12.30 in un'officina di Poggio a ...