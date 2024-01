Pozzolo | revocato il porto d’armi

... la maneggiava lui' ,ha sempre negato di aver sparato e anche in questa occasione, ... 'Non lo so…', taglia corto il deputato, a cui, intanto, è statoil porto d'armi dalla ...... la maneggiava lui " ( vedi servizio ),ha sempre negato di aver sparato e anche in questa ... " Non lo so ", taglia corto il deputato, a cui, intanto, è statoil porto d'armi dalla ...È stato revocato il porto d'armi al deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo. Il prefetto di Biella: «Comportamento incauto durante i festeggiamenti di Capodanno».Novità sul caso Emanuele Pozzolo e lo sparo alla festa di Capodanno con Delmastro. Arrivata la secca decisione del prefetto di Biella. Si parla ancora ...