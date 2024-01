Pozzolo “incauto” | ritirato il porto d’armi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Del possibile provvedimento se ne parlava ormai da alcuni giorni. Ora è ufficiale, la prefettura di Biella hailal deputato di Fratelli d’Italia Emanuele. La motivazione è spiegata in un duro comunicato stampa da parte dello stesso prefetto che gli aveva concesso il permesso, Silvana D’Agostino: “Il comportamento tenuto dal L'articolo proviene da Il Difforme.

Emanuele la licenza di porto d'arma per difesa personale, vietandogli inoltre di detenere armi e munizioni. Ciò a causa del comportamento dallo stesso tenuto durante i festeggiamenti ...Il provvedimento è stato per il 'comportamento tenuto' da 'durante i festeggiamenti della notte di Capodanno, improntato a leggerezza e sottovalutazione della pericolosità delle armi'.