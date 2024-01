Porti | per Di Majo e Macii nessun addebito contabile su caso Civitavecchia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Elemento soggettivo della colpa non sussiste Si chiude con sentenza definitiva ilriguardate degli assegni ad personam riconosciuti a partire dal 2007 ad alcuni dipendenti dell’Autorità portuale (oggi di Sistema Portuale) di, sollevato quasi un anno fa dalla Procura della Corte dei Conti. Secondo la sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte

Si allontanano dall’area anche le navi che trasportano combustibili – oltre al Gnl , petrolio, carburanti – ma i prezzi per il momento non riflettono ... (ilsole24ore)

Di qui, la sollecitazione del presidente della Federazione Autotrasportatori Italiani (Fai) a sospendere temporaneamente i divieti di circolazione creando neidei fast corridorridurre i ...Di qui, la sollecitazione del presidente della Federazione Autotrasportatori Italiani (Fai) a sospendere temporaneamente i divieti di circolazione creando neidei fast corridorridurre i ...Mentre in questi giorni nel Mar Rosso si intensificano gli atti di guerra nei confronti delle navi mercantili, con la conseguente interdizione dell'utilizzo del Canale di Suez, in Italia aumenta la pr ...a cui spettano per legge numerose e complesse funzioni sia rispetto alle attività svolte nel porto che allo sviluppo e promozione del cluster portuale”, ha dichiarato in una nota Francesco Maria Di ...