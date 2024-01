Pomigliano | Iasevoli | “Lavoratori della Fondazione Imbriani senza stipendio da luglio 2023”

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Marco, consigliere comunale die punto di riferimento in città del movimento Per, accende i riflettori sul dramma che stanno vivendo i dipendenti. «Quanto conta la dignità delle persone e dei?». Se lo chiede Marco, noto giornalista di Avvenire e consigliere comunale did’Arco, che solleva la questione ponendola al centro del dibattito politico cittadino. «Appena sette mesi fa veniva contratto un debito fuori bilancio pere per dare parziali ristori ai. Da quel momento, da...