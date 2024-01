Politano | oggi l' incontro per il rinnovo | l' offerta dell' Al Shabab 7 milioni l' anno è ancora valida

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ngonge, De Laurentiis ha messo 20sul tavolo e ha bruciato l'amico Commisso (Gazzetta) Un blitz, perentorio e deciso, per sbaragliare la concorrenza e dare a Mazzarri un'arma in più per il ...

incontro per il rinnovoci sarà l'incontro per il rinnovo di, con l'ombra dell'Al Shabab ancora su di lui. Il giornalista Nicolò Schira su X: ' L'offerta dell'Al Shabab (...Ha cambio di passo, spunti, è mancino comee Baroni al Verona talvolta l'ha adattato anche ...5 milioni più bonus a stagione) e che dovrebbe effettuare le visite mediche forse già. De ...Corriere dello Sport: Politano non ha ancora non ha trovato l’accordo con De Laurentiis per rinnovare il suo contratto. Nuova offerta dall’Arabia. “L’Al-Shabab, il club proprietario dello stadio in cu ...RASSEGNA STAMPA - Vigilia di Supercoppa Italiana. Domani iniziano le Final Four con Napoli-Fiorentina, venerdì sarà la volta di Inter-Lazio. Quattro squadre in gara, solo un trofeo ...