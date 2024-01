Politano | aggiornamento importantissimo sul futuro | c’entra l’Al Shabab

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Incontro decisivo: l’esperto di mercato, Nicolò Schira, ha rilasciato un’importante notizia suldi Matteo, in trattativa per il rinnovo. La giornata di domani sarà decisiva per la squadra di Walter Mazzarri. Il club azzurro, infatti, accoglierà due nuovi innesti: Hamed Junior Traorè che firmerà il contratto e Cyril Ngonge che si sottoporrà alle rituali visite mediche. Napoli scatenato sul mercato in entrata per quanto riguarda il fronte offensivo ed ancora in fase di valutazione per quanto riguarda il reparto difensivo con Ostigard alle porte ed il centrocampo, numericamente bisognoso di nuovi innesti. La società di Aurelio De Laurentiis naviga su più fronti: da una parte il rinnovo di Zielinski, sempre più difficile e che dirige il polacco verso Appiano Gentile, centro allenamento dell’Inter, daltra c’è la ...