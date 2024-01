Poi si inciampa nella mer*** | Giuseppe Cruciani durissimo contro Selvaggia e Biagiarelli

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dritto al punto, senza giri di parole, senza fronzoli, senza fronzoli e picchiando. Si parla di, il conduttore de La Zanzara di Radio 24, e di quanto ha dettocopertina della puntata di ieri, martedì 16 gennaio. Si parlava del caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano (probabilmente) suicida, il caso della recensione alla sua pizzeria (probabilmente) taroccata che ha finito per travolgereLucarelli e Lorenzo, il suo compagno, ovvero i due che avevano rilanciato il caso e i loro dubbi sui social. Un fiume in piena,. Che premette: "Molti mi spingono a dire qualche cosa sul suicidio di quella ristoratrice. Dopo alcuni post e dopo un servizio assurdo, a mio parere, del TG3 su una ...

Le parole sono importanti, sì, come i dettagli d’altronde. E contrariamente a quanto si pensi le Domeniche Bestiali non sono raffazzonate e un tanto ... (ilfattoquotidiano)

... nel suo caso, la faccia dell'unico odiato che è riuscito a farsi denunciare dall'odiatore che... Chiara Ferragninella famosa storia del Pandoro. L'imprenditrice è alla gogna, non esce di ...... nel suo caso, la faccia dell'unico odiato che è riuscito a farsi denunciare dall'odiatore che... Chiara Ferragninella famosa storia del Pandoro. L'imprenditrice è alla gogna, non esce di ...A questo proposito, abbiamo deciso di dedicare le pietre d'inciampo, non solo alle vittime dei campi di concentramento nazisti ma anche a tutte quelle vittime di qualsiasi forma di violenza e ...Dopo lo stop del 2023, il 25 gennaio si terrà la tradizionale cerimonia nelle vie. Si tratta di 4 anconetani deportati dai nazifascisti e poi morti nei campi di sterminio.