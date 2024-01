Pnrr | Meloni | ‘ricostruzione tra priorità positivo per rispetto cronoprogramma’

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Forlì, 17 gen. (Adnkronos) – “Inserire tra ledel” la ricostruzione e la prevenzione nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna “ha un valore importante” anche sul“del cronoprogramma del” perché “ci impone di lavorare in velocità. Sono previsti interventi puntuali, questo vuol dire dover lavorare e lavorare velocemente”. Lo ha detto la premier Giorgia, in visita a Forlì con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. L'articolo CalcioWeb.

Forlì, 17 gen. (Adnkronos) - "La prima cosa che va raccontata è la revisione del Pnrr , che in molti consideravano im possibile . Non solo è stata ... (liberoquotidiano)

Forlì, 17 gen. (Adnkronos) – “La prima cosa che va raccontata è la revisione del Pnrr , che in molti consideravano im possibile . Non solo è stata ... (calcioweb.eu)

Forlì, 17 gen. (Adnkronos) - Le risorse del Pnrr per le aree alluvionate “oltre a garantire la messa in sicurezza delle zone esposte a rischio ... (liberoquotidiano)

Forlì, 17 gen. (Adnkronos) – Le risorse del Pnrr per le aree alluvionate ?oltre a garantire la messa in sicurezza delle zone esposte a rischio ... ()

Con le nuove risorse liberate nelper le aree alluvionate dell'Emilia - Romagna 'facciamo ricostruzione ma anche una cosa ancora ... Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia, a ...leggi anche: "Il 2024 anno decisivo per raggiungimento obiettivi": 'Alcuni warning sulvolutamente polemici' 'Quando io ho fatto la scelta di mettere insieme la competenza ...Giorgia Meloni, e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, presente il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Dei fondi complessivi attribuiti alla ...Dobbiamo combattere e prevenire i cambiamenti e vale anche per le nostre economie". L'Italia ha inserito le rinnovabili "nel Pnrr e questo è molto importante. L'Italia è assolutamente in linea con la ...