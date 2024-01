Pnrr | Meloni | ‘revisione non solo possibile ma doverosa’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Forlì, 17 gen. (Adnkronos) – “La prima cosa che va raccontata è la revisione del, che in molti consideravano im. Nonè statama era doverosa considerando il mutato contesto in cui ci troviamo ad operare, in quel contesto abbiamo potuto assumere l’impegno per le zone alluvionate”, con uno stanziamento aggiuntivo di “1,2 mld di euro”. Lo ha detto la premier Giorgia, in visita a Forlì con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. L'articolo CalcioWeb.