Pnrr | Decaro rivela | “Non c’è chiarezza sui progetti I sindaci mi telefonano e io non so cosa rispondere”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “A me arrivano le telefonate, le lettere di tutti id’Italia che dicono ‘ma il mio progetto sta dentro? sta fuori? Hanno spostato una parte delle risorse, riguardano il mio progetto?’ Io che devo? Non lo so, non lo dicono quali sono i criteri per i quali sono stati spostati i. Quindi nessuno di noi sa se il proprio progetto resterà nelle risorse delo sarà finanziato in maniera diversa”. Lo ha dichiarato Antonio, presidente dell’Anci e sindaco di Bari, ospite a Start su Sky TG24. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.