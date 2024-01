Pizza Day | Sirabella | “Il mio segreto ? Ingredienti stagionali e lievitazione di 48 ore”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Ho imparato a fare lada grandi maestri napoletani, ho portato avanti anche un progetto sullafritta di Enzo Coccia, poi sono arrivato a Milano nel 2018 contattato dai soci fondatori di ‘Dry Milano’ e ora sono qui da sei anni”. Riassume così la sua carriera folgorante Lorenzo, nato a Napoli 31 anni fa, intervistato dall’Adnkronos, in occasione della Giornata mondiale della. E’ uno dei più talentuosiiuoli napoletani, che porta in alto l’arte dellanapoletana Patrimonio dell’Unesco, con una serie di riconoscimenti attribuitigli come miglior giovaneiolo dell’anno dalla Guida online 50 Top, e con i 3 Spicchi del Gambero Rosso. Unatradizionale, realizzata per lo ...

Non potevo festeggiare in modo migliore oggi 17 gennaio il '', la Giornata Mondiale della'. Così il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo racconta la visita di Bezos nel suo locale di ...Anche laha il suo santo e adesso anche il santo ha la sua. Ilche si sta celebrando in tutto il mondo quest'anno è doppiamente dedicato a Sant'Antonio Abate, protettore dei pizzaioli e dei fornai. Infatti, per celebrare il comfort food più amato del ...Il giovane pizzaiuolo napoletano si racconta in un'intervista all'Adnkronos. La pizza all'ananas 'Mai'. E occhio agli sprechi: 'Uso gli scarti per i cocktail' ...Si celebra oggi - 17 gennaio - il World Pizza Day: già la giornata mondiale della pizza. E la Puglia ne sa qualcosa: nell'ultima edizione della guida di Gambero Rosso (2024) con 38 ...