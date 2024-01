Più dei social uccide questo moralismo tossico

Leggi su panorama

La Procura di Lodi ha disposto l'autopsia per accertare la dinamica della morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano originaria di Bergamo che si è portata nelle acque del Lambro i segreti sul pesantissimo fardello che l'ha spinta all'estremo gesto. Domenica mattina Giovanna, dopo essersi messa alla guida della sua auto all'alba, a meno di un chilometro da casa si sarebbe tagliata le vene dei polsi (la lametta è stata ritrovata) per poi gettarsi in acqua. Diverse tracce di sangue sono state trovate all'interno della Fiat Panda, che era parcheggiata non lontano dal fiume ed è stata sequestrata. Il sangue è stato trovato sui sedili e sui tappetini. L'ipotesi è che la donna, prima di raggiungere il fiume, ...