Pioli allenatore del Napoli? “Tutto vero” | annuncio in radio

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Anche Steafanoin lizza per la panchina delpost Mazzarri la prossima stagione? L’in diretta spiazza tutti La stagione post scudetto in casanon sta procedendo per il meglio. La creatura perfetta di Luciano Spalletti non sembra più tanto perfetta. Si è passati dalla lotta per le posizioni di vertice ad una poco soddisfacente ottava posizione, che ben fotografa il disastroso girone d’andata dei campioni d’Italia in carica. Due allenatori si sono susseguiti sulla panchina azzurra. Ad inizio stagione De Laurentiis ha scelto Garcia, ma il feeling con il tecnico francese non è mai sbocciato. I risultati hanno poi contribuito all’esonero a stagione in corso. Al suo posto si è optato per il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del, dieci anni dopo dall’ultima ...