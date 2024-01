Pierpaolo Pretelli smentisce una volta per tutte la crisi con Giulia Salemi a La Vita in Diretta

Giulia Salemi è volata a Miami per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. « Capodanno in America non era nei piani, è successo», ha detto l'influencer ... (leggo)

Accanto a lei il marito Marco Fantini: tra i famosi Giulia Salemi ee Bianca Atzei "It's my day! Livello di esperienza 29 anni, un marito, quattro figli e cinque cani" , scrive "It's my day! Livello di esperienza 29 anni, un marito, quattro figli ......puntata Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Al 'Grande Fratello' festa in maschera per il compleanno di Perla Ultimo Aggiornamento Fotogalley - Natale d'amore per Giulia Salemi e...È tornato anche oggi l'appuntamento con "La vita in diretta", il programma condotto da Alberto Matano in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle 17.05. Dai ...Il cast de L’Isola dei Famosi 2024 sta piano piano prendendo forma e il primo nome che è trapelato online è un ...