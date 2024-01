Pichetto Al lavoro su regole operative per comunità energetiche

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) ... in stretta collaborazione con il Gse, leper l'accesso ai benefici previsti dal decreto Cer, le quali, una volta pubblicato il decreto in Gazzetta, a valle della registrazione della ...

ROMA (ITALPRESS) – “Il ministero “sta predisponendo, in stretta collaborazione con il Gse, le regole operative per l'accesso ai benefici previsti dal ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – “Il ministero “sta predisponendo, in stretta collaborazione con il Gse, le regole operative per l'accesso ai benefici previsti dal ... (iltempo)

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, GilbertoFratin, rispondendo al question time in Aula alla Camera a un'interrogazione sulla costituzione delle comunità energetiche. "Si prevedono su ...Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, GilbertoFratin, rispondendo al question time in Aula alla Camera a un'interrogazione sulla costituzione delle comunità energetiche. "Si prevedono su ...ROMA – “È intenzione del ministero (dell’Ambiente e della sicurezza energetica, n.d.r.) ampliare i termini per la presentazione delle autocandidature (per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nu ...Sì al "potenziamento dei centri per l'impiego, ma soprattutto sì a formazione, qualità e miglioramento dei servizi" delle strutture pubbliche per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, "magari, a ...