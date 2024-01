Perinetti esclusivo | Riformare con equilibrio

Direttore Giorgiocome l'ha trovata la Serie C a distanza di anni "Un livello tecnico più alto anche perché i calciatori esclusi dalla Serie A piena di stranieri si ricollocano inevitabilmente in B e C. I ...Direttore Giorgiocome l'ha trovata la Serie C a distanza di anni "Un livello tecnico più alto anche perché i calciatori esclusi dalla Serie A piena di stranieri si ricollocano inevitabilmente in B e C. I ...L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sul calciomercato dello Spezia e in particolar modo sul futuro di Amian, ma non solo. Sull’asse Palermo-Ascoli è in ballo anche il destino di Soleri.Direttore Giorgio Perinetti come l’ha trovata la Serie C a distanza di anni «Un livello tecnico più alto anche perché i calciatori esclusi dalla Serie A piena di stranieri si ricollocano ...