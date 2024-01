Perché le partite di Cobolli e Musetti sono in ritardo agli Australian Open | cosa é successo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) AGGIORNAMENTO ORE 4.15 – La pioggia finalmente cessa: i giocatori stanno scendendo in campo e si inizierà a breve a giocare. AGGIORNAMENTO ORE 3.25 – Non si parte prima delle 4.00 ora italiana: continua la pioggia battente su Melbourne dopo un piccolo rallentamento alle 3.00. AGGIORNAMENTO ORE 2.30 – Non si inizierà prima delle 3.30 sui campi esterni: cielo completamente nuvoloso e pioggia che continua a scendere su Melbourne Park. AGGIORNAMENTO ORE 1.40 – L’organizzazione comunica che i match all’aperto non inizieranno prima delle 2.30 ora italiana, le 12.30 ora locale. Alle 2.00 inizieranno regolarmente Jabeur-Andreeva sulla Rod Laver Arena e Sinner-de Jong sulla Margaret Court Arena. La quarta giornata non comincia sotto i migliori auspici a Melbourne Park: la pioggia sta dominando la scena questo inizio di mercoledì 17 gennaio...