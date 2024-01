Perché José Mourinho ci mancherà così tanto

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Diciamocelo: ci. E’ non la frase di circostanza, lo scontato epitaffio scritto sulla lapide posta sulla sua avventura romana, con qualche mese di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.in fondo la banalità non ha mai fatto parte del meraviglioso mondo di...

Dan Friedkin, suo figlio Ryan eMourinho a confronto nel silenzio di Trigoria . Vuota di ... Nei giorni successivi arrivano le scuse alla Uefal'immagine che vogliono dare della Roma è un'..."Grazie di tutto boss, per sempre grato". Con queste parole Romelu Lukaku salutaMourinho, esonerato oggi dalla Roma. Ma Big Rom non è il solo,dopo l'allenamento di questo pomeriggio sono tanti i messaggi arrivati sui social per lo Special One.