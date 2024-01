Per Dmytro Kuleba l’obiettivo del 2024 è cacciare i russi dallo spazio aereo ucraino

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) «Gli ucraini mostrano al mondo cosa significa combattere in ciò che credi. Il risultato di questa guerra determinerà il destino del mondo: continueremo a sostenere l’Ucraina. Il concetto di democrazia deve essere protetto oggi come non mai». Lo ha detto l’ammiraglio olandese Rob Bauer, presidente del Comitato militare della Nato, in apertura della riunione dei capi di Stato Maggiore alleati. Il ministro degli Esteriha dichiarato invece al World Economic Forum di Davos chedella, spiegando che il controllo del cielo sarà decisivo per la conclusione della guerra. In attesa di neutralizzare definitivamente il nemico ...