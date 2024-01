Pensioni | superbonus per chi lavora fino a 71 anni | come evitare il buco nella previdenza

Riforma: le possibili ipotesi di intervento a breve medio termine La delicata stabilità ...sul lavoro delle fasce più anziane (interventi come la reintroduzione del cosiddetto "" per ...Vorrebbe dire un' Italia virtuosa che per lespende il 13% del Pil , "in linea con la media europea del 12,6%". E non il 16,7%, come comunicato da Roma a Bruxelles nel 2022.Il rapporto del centro studi Itinerari previdenziali ha evidenziato che il sistema pensionistico in Italia è “sostenibile”, ma potrebbe ...Spunta l'idea di un superbonus per chi lavora fino a 71 anni Il numero dei pensionati in Italia continua ad aumentare di anno in anno, ma fortunatamente il sistema previdenziale per il pagamento delle ...