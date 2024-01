Pensioni febbraio | calendario pagamenti e cedolino Gli importi con la rivalutazione | ecco le novità

Arrivano gli aumenti sulle Pensioni . Come via abbiamo raccontato in queste settimane, il cedolino di gennaio sarà più pesante grazie alla ... (liberoquotidiano)

Indice Quando viene pagata la pensione nel 2024 Pagamentogennaio 2024: quali date Pagamento2024: quali date Pagamentomarzo 2024: quali date Pagamento ...Intanto in parlamento aè prevista la discussione in aula della proposta di legge per ... Fermate l'inganno dell'autonomia il manifesto: Rieccolo Domani: 'Troppe scappatoie sulle' / ...L'aumento delle pensioni per l’adeguamento al costo della vita sarà del 5,4%. Tale percentuale verrà applicata, come è già successo per il 2023, in misura piena solo a quegli assegni che a ...Il 14 dicembre 2021 Liliana Resinovich esce di casa a Trieste senza fare ritorno. Il suo corpo viene ritrovato il 5 gennaio nel parco dell’ex Opp. Da lì ...