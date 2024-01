Pensioni | Calderone | “La riforma non si farà a breve termine | ma è tempo di riaprire il cantiere”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) In un'intervista a La Stampa, il Ministro del Lavoro Marinaha fornito aggiornamenti sulle riforme in corso nel settorestico e del mercato del lavoro. L'articolo .

ROMA. "La riforma complessiva richiede tempo, ma il cantierenon è mai stato chiuso" assicura il ministro del Lavoro Marina. Che in questa intervista fa il punto del debutto del nuovo Assegno di inclusione e del Supporto formazione lavoro che ......riforma delleche la scorsa settimana era stata preannunciata da Giorgia Meloni, che pur non facendo emergere dettagli sulle misure in cantiere - " ci sta lavorando la ministra" - ...Equilibrio garantito per altri 10/15 anni, se non si esagera con i prepensionamenti e si favorisce l'occupazione degli anziani. Lo sostiene lo studio ...Rivalutazione pensioni 2024, scopri cosa cambia: dal mese di gennaio previsti aumenti fino a 130 euro. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo ...