Pensione invalidità 2024 | nuovi importi e limiti reddito Le cifre aggiornamento 17 GENNAIO

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ultime notizie: idi. LeInps.: l’Inps ha comunicato ie idientro cui rientrare per ricevere le prestazioni assistenziali destinate ai disabili. A quanto ammonteranno quest’anno? Una panoramica dellepiù importanti. Successione: quante tasse si pagano? I beni esclusi. Le ...

Si allungano le liste di attesa per chi ha fatto domanda per l'civile . Una situazione ... La valutazione medica, infatti, non è funzionale al solo ottenimento dellama è anche ...Ladicivile Infine, ladicivile passata da 316,25 euro a 333,33 euro a inizio 2024. Considerando la nuova rivalutazione, pari al 5,7% , l'importo salirà ...