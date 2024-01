Passerella bis con von der Leyen in Romagna | Meloni torna sul luogo del delitto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Duecentotrentanove (239) giorni dopo la passeggiata nel fango di Giorgianel territorio devastato dall’alluvione tra Forlì e Faenza la presidente del Consiglio ria Bologna e a Forlì per provare a fare il punto sui soldi che gli alluvionati continuano ad aspettare. Alle 9.45 la presidente del Consiglio è attesa in Regione, con il presidente emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini e il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, per la firma del nuovo accordo sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, che garantisce investimenti per quasi 600 milioni in Emilia-. Fuori in contemporanea è annunciato un presidio ambientalista contro l’accordo sulla Campogalliano-Sassuolo e Cispadana. È però inl’appuntamento più atteso e anche simbolico della giornata. ...