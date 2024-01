Parlamento europeo adotta legge contro greenwashing su etichette prodotti

Ilha dato il via libera definitivo a una direttiva che migliorerà l'etichettatura dei prodotti e vieterà l'uso di dichiarazioni ambientali fuorvianti, a cui spesso ci si riferisce con ...La partenza del leader del gruppo Renew Europe, Stéphane Séjourné, ha innescato una ricerca interna per scegliere un nuovo presidente per i liberali del, con un incontro dei leader dei gruppi previsto mercoledì per concordare una linea da seguire per la campagna elettorale interna. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ...Via libera definitivo dal Parlamento europeo alla direttiva pensata per migliorare l'etichettatura dei prodotti e per vietare l'uso di dichiarazioni ambientali fuorvianti e combattere il fenomeno del ...Le nuove tensioni nel Mar Rosso, dopo gli attacchi ai cargo da parte degli Houthi yemeniti e la decisione di diverse compagnie di sospendere il passaggio delle proprie navi attraverso il Canale di Sue ...