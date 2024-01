Parigi 2024 | Malagò | “Rendimento sport di squadra non preoccupa | ma mi dispiace”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Domani a mezzogiorno scade il termine per aprire le buste per la gara indetta da Simico” per la pista da bob di Milano-Cortina. “Noi siamo solo spettatori interessati per verificare se, rispetto al progetto iniziale, ci sia la disponibilità di un’azienda per realizzare l’opera. Vanno verificati elementi di garanzia, ci saranno penali e fidejussioni. A quel punto, quando io sarò già in Corea (per i Giochi Giovanili, ndr), si proverà ad andare dal Cio per capire cosa si riuscirà a fare”. Così Giovanni, presidente del Coni, nella conferenza stampa post Giunta nazionale, sulla vicenda relativa alla pista da bob in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Qualora dall’apertura delle buste ci saranno aziende interessate le prossime tappe saranno “il 22 gennaio l’assemblea dei fondatori, il 30 il Cda della Fondazione. Se il Cda approva, a quel punto ...