Pare parecchio Parigi | la recensione | Leonardo Pieraccioni cambia | restando sé stesso

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ladicchiointraprende (letteralmente) un'altra strada,ndo la comicità mafedele ai valori umoristici che hanno contraddistinto la sua carriera.re, si può anche a sessant'anni. Anzi, a giudicare dal film, si può pure a ottanta. Perché tra i rimpianti e i rimorsi, la vita è lì che morde le caviglie. Dunque,re, ricominciare, riprovare. Sì, ma come? Semplice:sé stessi (pregi e difetti compresi), ma intanto provare a guardare il quadro da un'altra prospettiva. Come ha fatto, che a trent'anni da Il laureato sceglie toni più soffici per un on-the-road che gira (letteralmente) su di sé: ...

Come ha fatto Leonardo Pieraccioni , che a trent'anni da Il laureato sceglie toni più soffici per un on - the - road che gira (letteralmente) su di sé:Parigi . Un titolo che sembra ...La storia di 'Parigi' è improbabile, ma ispirata a una vicenda vera: probabilmente è proprio l'incredibile a dare un delicato tocco di poesia ad un viaggio come quello della famiglia ...La recensione di Pare parecchio Parigi: Pieraccioni intraprende (letteralmente) un'altra strada, cambiando la comicità ma restando fedele ai valori umoristici che hanno contraddistinto la sua carriera ...ROMA «È la prima volta che lascio il cabaret, io ero attaccato al giullarismo», dice Leonardo Pieraccioni. Nel suo film on the road, Pare Parecchio Parigi (da domani in 450 sale per 01), fa un’inversi ...