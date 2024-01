Papa “Il sesso è un dono di Dio | non la lussuria”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Il piacere sessuale” è “undi Dio” ma “è minato dalla pornografia: soddisfacimento senza relazione che può generare forme di dipendenza”. Lo ha dettoFrancesco nel corso dell'Udienza generale in Vaticano.“Nel cristianesimo non c'è una condanna dell'istinto sessuale. Un libro della Bibbia, il Cantico dei Cantici, è uno stupendo poema d'amore tra due fidanzati. Tuttavia, questa dimensione così bella della nostra umanità, la dimensione sessuale, la dimensione dell'amore, non è esente da pericoli – ha spiegato -. Già San Paolo deve affrontare la questione nella prima Lettera ai Corinzi. Scrive così: «Si sente da per tutto parlare di immoralità tra voi, e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani” (5,1). Il rimprovero dell'Apostolo riguarda proprio una gestione malsana della sessualità da ...