Papa Francesco | Il sesso è un dono di Dio | ma è minato dalla pornografia

Dopo le critiche dei tradizionalisti al cardinal Fernandez il Papa ricorda che “nel cristianesimo non c’è una condanna dell’istinto sessuale ”. Ma ... (repubblica)

"Grande senso di solitudine" - Papa Francesco da Fabio Fazio : il sospetto di Aldo Grasso

"Sembra un dialogo fra due vecchi amici che si confessano in privato e non in pubblico": così Aldo Grasso commenta sul Corriere della Sera ... (liberoquotidiano)