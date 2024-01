Papa Francesco | “Il sesso è un dono di Dio | ma è minato dalla pornografia”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Il piacere sessuale, che è undi Dio, è: soddisfacimento senza relazione che può generare forme di dipendenza”. Cosìnell’udienza generale di oggi sottolineando che “dobbiamo difendere l’amore”. “Vincere la battaglia contro la lussuria, contro la “cosificazione” dell’altro, può essere un’impresa che dura tutta una vita”, ha aggiunto nella catechesi. “Nel cristianesimo non c’è una condanna dell’istinto sessuale”, ha continuato ilricordando che un libro della Bibbia, il Cantico dei Cantici, “è uno stupendo poema d’amore tra due fidanzati. Tuttavia, questa dimensione così bella della nostra umanità non è esente da pericoli”. “Se non viene inquinato dal vizio, l’innamoramento – ha sottolineato...

non ha risparmiato critiche ai seduttori, lamentandosi di "quanti Don Giovanni in giro '' e suggerendo loro di inseguire ''quella bellezza che ci fa credere che costruire una storia ..."Il piacere sessuale, dono di Dio, è minato dalla pornografia". Lo ha evidenziato ilall'udienza generale dedicando la catechesi al "demone", vale a dire al vizio della lussuria e ...Il Papa, a fine udienza generale, ha rinnovato il suo appello per lo stop della guerra in Ucraina, in Medio Oriente, nel mondo.