Papa Francesco | «Il sesso è un dono di Dio | ma è minacciato dalla pornografia»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il piacere sessuale è un «di Dio». Ma è: «soddisfacimento senza relazione che può generare forme di dipendenza». Queste sono le parole di, nella catechesi dedicata al vizio della lussuria. Che ha annunciato una vera e propria lotta in «difesa dell’amore», «contro la ‘cosificazione’ dell’altro». Il premio alla fine della battaglia, però, «è il più importante in assoluto, perché si tratta di preservare quella bellezza che Dio ha scritto nella sua creazione quando ha immaginato l’amore tra l’uomo e la donna. Quella bellezza che ci fa credere che costruire una storia insieme è meglio che andare a caccia di avventure». Insomma, l’obiettivo dev’essere quello di «coltivare la tenerezza» senza «piegarsi al demone del pos». ...

Il piacere sessuale è minato dalla pornografia, che può generare forme di dipendenza, ha spiegato nell'Udienza Generale dove ha dedicato le sue riflessioni a sesso e piacere. "La castità" è una "virtù che non va confusa con l'astinenza sessuale ", "è la volontà di non possedere mai ...