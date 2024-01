Papa Francesco | “Il sesso è un dono di Dio | la pornografia un pericolo”

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Durante l’Udienza Generale di oggi,, ha deciso di approfondire nel suo discorso il tema della lussuria, da sempre un argomento estremamente sensibile per la chiesa cattolica e i suoi proseliti. Secondo il pontefice, la religione non considera il piacere carnale come un peccato, ma come undi Dio di cui si può L'articolo proviene da Il Difforme.