Papa Francesco | “Attenzione alle relazioni tossiche”

E Il 9 dicembre 2022, in occasione del Giubileo MCL,, richiamando quell'esempio, ci ha così esortati: 'Cinquant'anni fa il vostro Movimento muoveva i primi passi sotto la benedizione ...CITTA' DEL VATICANO - "Il piacere sessuale" è "un dono di Dio" ma "è minato dalla pornografia: soddisfacimento senza relazione che può generare forme di dipendenza". Lo ha dettonel corso dell'Udienza generale in Vaticano."Nel cristianesimo non c'è una condanna dell'istinto sessuale. Un libro della Bibbia, il Cantico dei Cantici, è uno stupendo poema d'amore ...Così si è espresso il papa all’udienza generale del mercoledì svoltasi nell’aula Paolo VI in Vaticano. Francesco ha iniziato infatti una serie di catechesi dedicate ai vizi e alle virtù; dopo aver ...This site uses profiling cookies, as described in this banner and cookie policy. By selecting 'I accept' you consent to the use of profiling cookies. Through the 'Settings' button you can manage your ...