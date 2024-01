Paola Cortellesi e le assurde critiche sul monologo sulle fiabe | il testo completo

Paola Cortellesi ha ricevuto la Lupa Capitolina per la sua arte, per il suo contributo dato negli anni, per il suo amore per Roma e per quello che ... (cinemaserietv)

Ci risiamo, ormai ogni occasione è buona per scatenare tempeste mediatiche sui social. È un piccolo terremoto anche quello che ha investito. Dopo avere raccolto gli allori per il suo film sul voto alle donne (" C'è ancora domani ") è stata colpita in questi giorni da una ventata di polemiche. Nella lectio magistralis che ...L'importante è premiare la qualità, non per forza esponenti di partito' Sullo stesso argomento: Sui finanziamenti negati al film diinterviene Franceschini: "Non decide il ministro" ...Affidata prima di precipitare. Il racconto della soccorritrice Disabile lasciato a piedi, l’ira di Seri contro Rfi Il monologo delle polemiche di Paola Cortellesi: il vero dramma è non saper più ...Neonata salvata dalla mamma. Affidata prima di precipitare. Il racconto della soccorritrice Disabile lasciato a piedi, l’ira di Seri contro Rfi Il monologo delle polemiche di Paola Cortellesi: il vero ...