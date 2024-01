Pallanuoto | il Setterosa verso il collegiale di Ostia | 18 azzurre convocate

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ilsi gode quattro giorni di riposo, dopo il quarto posto agli Europei di Eindhoven. Poi riprenderà la preparazione in vista dei Mondiali di Doha (che metteranno in palio gli ultimi due pass olimpici) e lo farà alin programma al Centro Federale didal 19 al 24 gennaio. Poi dal 24 al 27 common training a Parigi con la Francia. Per il raduno adil commissario tecnico Carlo Silipo ha convocato diciotto giocatrici, allargando il gruppo rispetto alla rassegna continentale in Olanda. Queste le selezionate: Silvia Avegno (Matarò), Sofia Giustini (Sabadel), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo), Caterina Banchelli, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere e Olimpia Sesena (SIS ...

