Pallanuoto femminile | chi affronterà l’Italia ai Mondiali per gli ultimi 2 pass olimpici | il girone del Setterosa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Al termine degli Europei disono diventati ufficiali i verdetti della rassegna continentale: la Grecia ha staccato ilper le Olimpiadi di Parigi 2024, mentre sono state rese note le ultime tre qualificate aidi Doha, in Qatar (4-16 febbraio). Ad ottenere il biglietto per il torneo iridato sono state la Grecia, terza, la Francia, sesta, e la Gran Bretagna, settima. Completati dunque i raggruppamenti dei: la Grecia e la Francia giocheranno nelB con Spagna e Cina, la Gran Bretagna nelD con Italia, Sudafrica e Canada. Nel torneo iridato saranno in palio glidueper le Olimpiadi di Parigi 2024: al momento, infatti, sono otto i Paesi già qualificati, ovvero Francia, ...