Pallanuoto | chi affronterà l’Italia ai Mondiali per gli ultimi 4 pass olimpici | il girone del Settebello

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sono ufficiali tutti i verdetti degli Europei di: la Spagna si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre le ultime tre qualificate agli imminentidi Doha, in Qatar (5-17 febbraio), sono, in ordine di classifica, la Croazia, finalista perdente, il Montenegro o sesto, e la Romania, ottava. Diventano così completi i raggruppamenti del torneo iridato: aila Croazia giocherà nelA con Spagna, Australia e Sudafrica, il Montenegro nelC con Serbia, Stati Uniti e Giappone, infine la Romania nelD con Italia, Ungheria e Kazakistan. Nel torneo iridato saranno in palio gliquattroper le Olimpiadi di Parigi 2024: al momento, infatti, sono otto i Paesi già qualificati, ovvero Francia, Ungheria, ...

La finale per il 3° posto degli Europei 2024 di Pallanuoto maschile, andata in scena a Zagabria, in Croazia, ha sorriso all’Italia, che ha battuto ... (oasport)

Sono ufficiali tutti i verdetti degli Europei di pallanuoto: la Spagna si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre le ultime tre qualificate agli imminenti Mondiali di Doha, in Qatar (5-17 febb ...Marco Del Lungo lungo mette la medaglia al collo agli Europei in Croazia. Gli azzurri si sono imposti nella finalina per il terzo posto vincendo per 12-7 contro l'Ungheria. È stata una gara tota ...