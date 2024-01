Pallamano | Europei 2024 | Portogallo | Danimarca e Svezia aprono con un successo il ‘Main Round’

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Inizia finalmente ilper quanto riguarda i campionatidi, manifestazione che si sta disputando in Germania. Sei squadre sono scese in campo nella giornata odierna, tre incontri validi per il ‘Gruppo 2’ si sono tenuti presso la Barclays Arena di Amburgo. Iniziamo dal sigillo delai danni della Norvegia. Gli uomini di Paulo Pereira superano la Norvegia che per tutta l’ora d’azione è stata inferiore, il risultato finale di 37 a 32 ha confermato il parziale del primo tempo di 15-18. Partita ‘semplice’ anche per lache per 28 a 22 ha respinto ogni ipotetico attacco da parte della Slovenia. Ultima, ma non meno importante è lache ha rispettato le attese della vigilia nel duello contro l’Olanda. ...