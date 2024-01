Palermo | rinvenuto nel mare di Trappeto cadavere con giubbotto salvataggio**

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - Unin avanzato stato di decomposizione è statooggi pomeriggio nella spiaggia di, nel palermitano. Non si sa se si tratta di un uomo o una donna, date le condizioni del. Il corpo indossava undi salvataggio di colore arancione. Indagano i Carabinieri.

