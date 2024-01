Palermo | ragazzo morto dopo rissa discoteca | oggi udienza convalida gip

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), 17 gen. (Adnkronos) - Si terrà alle 13, davanti al gip del tribunale di, l'diper il fermo di Andrea Cangemi, il 20enne fermato con l'accisa di avere ucciso Francesco Bacchi, 20 anni, nella notte tra sabato e domenica nei pressi dellaMedusa di Balestrate, in provincia di. Cangemi, difeso dall'avvocato Bartolo Parrino, è accusato di omicidio preterintenzionale. Indagati anche in cinque, tra cui 2 minori, peraggravata.

Palermo , 15 gen. (Adnkronos) - "Il ragazzo è distrutto , è un gran lavoratore. E' messo in regola in un supermercato. Ci sono due famiglie rovinate. ... (liberoquotidiano)

Palermo , 16 gen. (Adnkronos) - E' stata fissata per domani alle 13, davanti al gip del tribunale di Palermo , l' udienza di convalida per il fermo di ... (liberoquotidiano)

Palermo , 16 gen. (Adnkronos) – E’ stata fissata per domani alle 13, davanti al gip del tribunale di Palermo , l’ udienza di convalida per il fermo di ... (calcioweb.eu)

... Galatolo sottolinea che "venne diverse volte in vicolo Pipitone a, quando mio zio Giuseppe ... "Mi ricordo che Mimmo Fasone era unin gamba. Tra il 22 e il 23 dicembre del '91 ci eravamo ...... Galatolo sottolinea che "venne diverse volte in vicolo Pipitone a, quando mio zio Giuseppe ... "Mi ricordo che Mimmo Fasone era unin gamba. Tra il 22 e il 23 dicembre del '91 ci eravamo ...Giovanni Aiello era un ex poliziotto della Squadra Mobile di Palermo con passato nei servizi ... Mi ricordo che Mimmo Fasone era un ragazzo in gamba. Tra il 22 e il 23 dicembre del '91 ci eravamo ...Il medico Tomaso Cocco è stato spostato nel carcere specializzato nei detenuti per mafia, ma l'ipotesi di associazione di stampo mafioso è decaduta ...