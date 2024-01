Ostia | prestava i soldi a strozzo e chiedeva l’800% di interessi | arrestato

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), 17 gennaio 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Roma e i finanzieri del Comando Provinciale capitolino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo, indagato per reati di usura e di esercizio abusivo di attività finanziaria. Il provvedimento giudiziario costituisce l’epilogo di un’attività investigativa sviluppatasi quale propaggine di un’altra indagine che, nel 2021, aveva portato all‘arresto ed alla successiva condanna di un imprenditore del litorale romano per usura. Dagli approfondimenti dei poliziotti del X Distretto di Lido die delle fiamme gialle del 6° Nucleo Operativo Metropolitano diera emerso che alcune vittime avevano ricevuto prestiti anche ...