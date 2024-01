Ostia | il Setterosa in raduno al Polo Natatorio dal 19 al 24 gennaio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)– Dopo alcuni giorni di riposo, dopo le fatiche e il quarto posto agli Europei di Pallanuoto, iltornerà a lavoro. Lo farà aldidal 19. Illidense durerà fino al 24, quando l’Italia di Coach Silipo si trasferirà in Francia per un common training con la Nazionale Transalpina (fino al 27). Le Azzurre puntano alla qualifica olimpica per Parigi 2024, ai prossimi Mondiali di Doha. Come riporta la nota di federnuoto.it ‘il commissario tecnico Carlo Silipo ha convocato diciotto giocatrici, allargando il gruppo rispetto alla rassegna continentale in Olanda. Queste le selezionate: Silvia Avegno (Matarò), Sofia Giustini (Sabadel), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi ...

Il Setterosa di Carlo Silipo andrà in collegiale a Ostia dal 27 dicembre al 2 gennaio a Ostia in preparazione agli Europei di Eindhoven, in ... (sportface)

Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - Una piccola pausa per festeggiare il Natale e poi il ritorno a lavoro in vista degli Europei di Eindhoven , in programma ... (liberoquotidiano)

Ilsi gode quattro giorni di riposo, dopo il quarto posto agli Europei di Eindhoven. Poi ...palio gli ultimi due pass olimpici) e lo farà al collegiale in programma al Centro Federale di...Ilsi ritroverà in collegiale al Centro Federale didal 19 al 24 gennaio; poi dal 24 al 27 gennaio common training a Parigi con la Francia. Per il raduno adil commissario ...Ostia, 17 gen. - (Adnkronos) - Quattro giorni di riposo, dopo gli Europei di Eindhoven chiusi al quarto posto, e poi la ripresa della preparazione in vista dei Mondiali di Doha, che metteranno in pali ...Il Setterosa si gode quattro giorni di riposo, dopo il quarto posto agli Europei di Eindhoven. Poi riprenderà la preparazione in vista dei Mondiali di Doha (che metteranno in palio gli ultimi due pass ...