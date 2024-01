Ostia | il Settebello in raduno al Polo Natatorio dal 21 al 26 gennaio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)– Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Pallanuoto (leggi qui), iltorna ine lo farà aldi. Gli Azzurri puntano alla qualifica olimpica e alla medaglia iridata, nei prossimi e imminenti Mondiali di Doha. La competizione si svolgerà dal 5 al 17 febbraio. E intanto proseguiranno gli allenamenti al Frecciarossa lidense, dal 21 al 26. Ma non solo. Continuano i test internazionali. Ci sarà anche un common training con Grecia e Croazia, a Dubai (dal 30al 2 febbraio). Foto Pasquale Francesco Mesiano – DBM/Deepbluemedia ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire ...

Ora qualche giorno di riposo e poi dal 21 gennaio nuovo ritiro adper preparare i Campionati Mondiali di Doha dove ilavrà come obiettivo la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi ...Ora qualche giorno di riposo e poi dal 21 gennaio nuovo ritiro adper preparare i Campionati Mondiali di Doha dove ilavrà come obiettivo la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi ...Il Settebello non è ancora qualificato alle Olimpiadi di Parigi ... Gli azzurri si ritroveranno al Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia dal 21 al 26 gennaio per proseguire gli ...Zagabria. Il centroboa Lorenzo Bruni e il portiere Gianmarco Nicosia hanno vinto la medaglia di bronzo nella finale valevole per il terzo posto ai campionati europei di Zagabria che si sono conclusi ...