Osasuna-Real Sociedad | Coppa del Re | streaming | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)è una partita valida per gli ottavi di finale didel Re., probabili, che si affronteranno nella serata di mercoledì per gli ottavi di finale didel Re, sono due squadre che in campionato stanno facendo discretamente bene. Soprattutto gli ospiti sono in corsa per un posto europeo, anche se la Champions, dopo un poco di uscite a vuoto, si è allontanata. Ma c’è tempo, per gli uomini di Alguacil, per cercare di rientrare. Budimir (AnsaFoto) – Ilveggente.itUn pensiero, quello europeo, che non tocca ovviamente l’, partito con l’obiettivo di salvarsi e che adesso ha sei punti di vantaggio ...